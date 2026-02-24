Stagione I Virtuosi Italiani | Emozioni cangianti

La 27ª stagione dei Virtuosi Italiani prende vita con un concerto dedicato alle emozioni cambiate, causate dall'interpretazione di brani di Tchaikovsky e Šostakovic. La serata coinvolge il pubblico con le sonorità intense e contrastanti di compositori russi, trasportandolo attraverso atmosfere diverse. Il programma include pezzi che esplorano la gamma delle emozioni umane, offrendo un'esperienza musicale ricca di sfumature. Il concerto si conclude con un'energia vibrante e coinvolgente.

Serata tra le suggestioni sonore di Tchaikovsky e Šostakovic? per la 27ª Stagione concertistica de I Virtuosi Italiani. Giovedì 26 febbraio, al Teatro Ristori, ore 20.30, ospiti del cartellone della storica realtà veronese saranno il pianista Federico Colli e il trombettista Gabriele Cassone, in una serata intitolata “Emozioni cangianti”. Definito dal Daily Telegraph “dal tocco leggero e dalla grazia lirica” e da Gramophone come “uno dei pensatori più originali della sua generazione”, Federico Colli è tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Pianista di raffinata sensibilità e personalità interpretativa fuori dagli schemi, si è affermato a livello internazionale grazie a una visione musicale profonda e originale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Musica all’Alighieri. Anna Kravtchenko e ’I Virtuosi Italiani’Il concerto di questa sera all’Alighieri si deve alla presenza di ’I Virtuosi Italiani’, un gruppo nato nel 1989 che ha portato musica dal vivo in molte città italiane.

Leggi anche: Giovanni Sollima e I Virtuosi Italiani in concerto al Teatro Ristori

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Musica all’Alighieri. Anna Kravtchenko e ’I Virtuosi Italiani’; Emozioni cangianti al Teatro Ristori: Colli e Cassone protagonisti con I Virtuosi Italiani; I Virtuosi Italiani con la pianista Anna Kravtchenko al Teatro Alighieri; Un concerto per gli eroi di oggi.

Musica all’Alighieri. Anna Kravtchenko e I Virtuosi ItalianiStasera alle 21 la formazione con 35 anni di attività affianca la pianista. Il concerto fa parte del ciclo ’Ravenna Musica’ dell’associazione ’Angelo Mariani’. msn.com

Gli straordinari Virtuosi italiani per la Stagione dell’Ente ConcertiSi apre questo pomeriggio la 66ª stagione dell’Ente Concerti. Un pezzo di storia della musica di questa città che si rinnova. Ed oggi inizio migliore non poteva esserci visto che sul palco del Teatro ... ilrestodelcarlino.it

Associazione Musicale Angelo Mariani. . Associazione Angelo Mariani Il 24 febbraio appuntamento con il grande pianismo: Anna Kravtchenko insieme a I Virtuosi Italiani, per una serata che si inserisce nel percorso musicale della stagione. Intanto, questo s - facebook.com facebook

Guardo #Sinner e quasi mi commuovo ammirando il dono grande che abbiamo avuto con questo ragazzo che incarna i valori più belli e virtuosi degli Italiani in tutto il mondo e l’aspetto sportivo lo metto per ultimo #AO26 x.com