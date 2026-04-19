Tutto il talento di Louis Lortie L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali

Uno degli ensemble più rinomati d’Italia, nato nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, si distingue per la capacità di eseguire sia composizioni del passato che brani contemporanei. Recentemente ha ospitato un pianista di fama internazionale, noto per la sua tecnica e sensibilità interpretativa, che ha portato in scena il suo talento in un concerto dedicato al repertorio per pianoforte e orchestra. La serata ha visto l’esibizione di un direttore d’orchestra con un lungo percorso artistico.

Una delle più grandi orchestre da camera italiane, nata nel fervore della ricostruzione postbellica e da sempre capace di coniugare repertorio classico e attenzione alla contemporaneità. E con lei un talentuosissimo pianista franco-canadese, apprezzato in tutto il mondo come uno degli artisti più versatili della tastiera. Saranno loro i protagonisti del concerto dedicato a Mozart che si terrà oggi alle 17 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: qui si esibirà l’ Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano con pianista concertatore Louis Lortie, musicista poliedrico e artista di fama internazionale. Assieme saranno protagonisti di un programma che attraverserà alcune delle pagine più affascinanti del repertorio mozartiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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