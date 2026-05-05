Nel corso del 2025, le autorità hanno effettuato centinaia di arresti legati a reati di pedofilia online. Sono stati individuati e chiusi circa tremila siti internet che ospitavano contenuti illeciti di natura pedopornografica. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sulla repressione di queste attività criminali, con un’ampia collaborazione tra diverse agenzie investigative. I numeri indicano una fase di intensa attività nel contrasto a questi reati sul web.

Lotta alla pedofilia e la pedopornografia. Nel 2025, centinaia di arresti e quasi 3mila i siti illeciti scoperti dalla Polizia postale. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Lotta pedofilia online. Centinaia di arresti e 3mila siti illeciti nel 2025

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