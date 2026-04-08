Nella provincia di Benevento, nei primi tre mesi del 2026, sono stati emessi 66 provvedimenti di prevenzione dalla Questura per contrastare attività criminali sia in ambito urbano che domestico. Questi provvedimenti mirano a ridurre le infiltrazioni della criminalità nella zona, incrementando l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio. La misura si inserisce in un’azione più ampia di controllo e prevenzione adottata dalle autorità locali.

La Questura di Benevento ha emesso 66 provvedimenti di prevenzione nei primi tre mesi del 2026 per colpire la criminalità urbana e domestica nella provincia. L’intervento della Divisione Anticrimine si è concentrato su movida violenta, reati patrimoniali e tutela delle vittime di maltrattamenti. Il bilancio del primo trimestre evidenzia una strategia basata su misure differenziate. Il Questore ha agito per sfoltire la presenza di elementi pericolosi nei centri abitati e per interrompere cicli di violenza all’interno delle mura domestiche. La guerra ai disordini della movida e alla microcriminalità. Nove persone sono state colpite da divieti di accesso alle aree urbane, i cosiddetti daspo Willy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, colpo duro alla criminalità: 66 misure di prevenzione

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