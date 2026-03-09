Persone socialmente pericolose | emesse e proposte 17 misure di prevenzione personale

La questura di Reggio Calabria ha emesso e proposto 17 misure di prevenzione personale nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. L’obiettivo è ridurre i rischi di violenza urbana e prevenire disordini che potrebbero compromettere l’ordine pubblico. L’attività di prevenzione continua senza sosta, con l’intento di mantenere la sicurezza e tranquillità in città.

Prosegue senza soste l'attività di prevenzione dei reati della questura di Reggio Calabria con lo scopo di arginare fenomeni di violenza urbana e prevenire disordini e turbative pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una approfondita disamina, operata dagli specialisti della.