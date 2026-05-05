Lotta al fuoco a Pella | domato l’incendio vicino al Santuario

Un incendio si è sviluppato nel sottobosco vicino al Santuario di Pella, ma è stato successivamente domato. Le squadre di vigili del fuoco e i volontari sono intervenuti rapidamente, operando per spegnere le fiamme e contenere il fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore prima di riuscire a mettere fine all’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a fermare le fiamme nel sottobosco?. Quali squadre sono intervenute per supportare i vigili del fuoco?. Perché è stato necessario mantenere un presidio costante dopo lo spegnimento?. Quali danni ha subito il bosco che circonda il Santuario?.? In Breve Intervento di vigili del fuoco di Borgomanero e Omegna il 4 maggio.. Dieci squadre Aib di Novara e VCO hanno supportato i soccorsi.. Elicottero regionale impiegato per accelerare lo spegnimento del rogo nel sottobosco.. Presidio costante sul versante boschivo fino alla mattinata di martedì 5 maggio.. Un incendio boschivo ha colpito il versante vicino al Santuario della Madonna del Sasso a Pella nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, attivando un massiccio dispiegamento di soccorsi nel territorio del Lago d’Orta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta al fuoco a Pella: domato l’incendio vicino al Santuario Notizie correlate Incendio di sterpaglie a Pontresina, domato dai vigili del fuocoUn incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di lunedì in Engadina, a Pontresina, lungo Via da la Staziun, poco dopo le 16. Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuocoNel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026 un incendio si è sviluppato nella zona destinata alla carta di una ditta di riciclo a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: TG5: Lotta contro il fuoco sul monte Faeta Video; La lotta dei Vigili del Fuoco contro il rogo che ha devastato l'ex discoteca - VIDEO; Notte di fuoco: domate le fiamme al parco Langer dopo ore di lotta; Dentro la battaglia di fuoco: il video impressionante della lotta alle fiamme sul Faeta. 'Era una lotta contro il tempo', i vigili del fuoco ricordano il sisma in FriuliSapevo che la lotta contro il tempo era iniziata nonostante le persone già in salvo non sarebbero rientrate in casa per telefonare ai pompieri. Decisi che se non fossero giunte richieste di soccorso, ... ansa.it Successo dei Vigili del fuoco di Pisa ai campionati di lotta under20I Vigili pisani brillano agli Italiani Under 20: un oro, un argento e due bronzi su cinque atleti che hanno partecipato ... lanazione.it Chirurgia e digiuno: così la Campania lotta contro l’obesità - facebook.com facebook Si accende la lotta #Champions: a tre giornate dalla fine ecco le probabilità di ogni squadra x.com