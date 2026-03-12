La storia della 13enne aggredita a San Lorenzo non è come la raccontano | la minore rischia una denuncia

Una notizia circolata recentemente riguardava un’ipotetica aggressione a una ragazza di 13 anni avvenuta a San Lorenzo. Tuttavia, fonti vicine alla vicenda affermano che l’episodio non si sarebbe verificato affatto. In base alle informazioni raccolte, sembra che la versione dei fatti riportata non corrisponda alla realtà dei fatti. La minorenne potrebbe essere soggetta a una denuncia per dichiarazioni false.

L'aggressione nei confronti della 13enne che sta facendo notizia in questi giorni non sarebbe mai esistita: secondo quanto appreso da Fanpage.it, non ci sarebbero riscontri dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

