IL PODCAST. Una regina temuta, un matrimonio destinato a cambiare l’Europa e una piccola medaglia conservata all’Accademia Carrara. Nel secondo episodio del videopodcast «L’arte in pausa caffè» un oggetto di pochi centimetri racconta una storia sorprendente. La storia l’ha consegnata alla memoria con un soprannome che non lascia spazio a molte sfumature: Maria Tudor, «la Sanguinaria». Figlia di Enrico VIII e Regina d’Inghilterra dal 1553, è passata alla storia per le persecuzioni contro gli anglicani nel tentativo di riportare il Paese sotto l’autorità della Chiesa cattolica. Eppure, osservando una medaglia conservata all’Accademia Carrara di Bergamo, la sua immagine sembra cambiare radicalmente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maria Tudor la sanguinaria e il messaggio nascosto in una medaglia della Carrara

Articoli correlati

Bad Bunny fa la storia al Super Bowl: il messaggio nascosto nel numero 64Bad Bunny è l'artista del momento: si è esibito nel tradizionale intermezzo musicale del Super Bowl, con un look color crema, un omaggio alle sue...

Leggi anche: Maria Luisa Pacelli sul futuro della Carrara: «Lavorare sul patrimonio con almeno un’acquisizione significativa»

Contenuti e approfondimenti su Maria Tudor

Argomenti discussi: Maria Tudor la sanguinaria e il messaggio nascosto in una medaglia della Carrara.

Maria Tudor la sanguinaria e il messaggio nascosto in una medaglia della CarraraUna regina temuta, un matrimonio destinato a cambiare l’Europa e una piccola medaglia conservata all’Accademia Carrara. Nel secondo episodio del videopodcast «L’arte in pausa caffè» un oggetto di poch ... ecodibergamo.it

Notizie di Maria TudorLa storia l’ha consegnata alla memoria con un soprannome che non lascia spazio a molte sfumature: Maria Tudor, «la Sanguinaria» . Figlia di Enrico VIII e Regina d’Inghilterra dal 1553, è passata ... ecodibergamo.it