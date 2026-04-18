Assoluti di Nuoto 2026 Paltrinieri conquista il titolo nei 1500 stile Curtis fa poker personale nei 50 farfalla

Nell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto 2026, svolti allo Stadio del Nuoto di Riccione, sono stati assegnati i titoli nelle gare di finale. Tra i protagonisti, il nuotatore ha vinto il titolo nei 1500 stile libero, mentre un altro atleta ha concluso con il quarto successo personale nei 50 farfalla. La competizione si è conclusa con una serie di emozioni e performance di rilievo.

Riccione, 18 aprile 2026 – E’ stata una intensa ed emozionante ultima giornata di finali, agli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026, che ha chiuso la competizione e allo Stadio del Nuoto di Riccione. Sono arrivati ori splendidi e indicazioni preziose per le prossime competizioni internazionali. Benedetta Pilato conquista uno splendido titolo nei 50 rana e con il crono di 30?13. Lo fa anche Simone Cerasuolo e nei 50 rana maschili, toccando la piastra in finale con il tempo di 26?51 (seconda prestazione personale di sempre). Simona Quadrella fa tripla personale in competizione e si prende anche i 400 metri stile libero con un super tempo di 4’03?59.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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