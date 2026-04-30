Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un confronto acceso tra due figure pubbliche, con momenti di tensione sfociati anche in un alterco con una giornalista presente in studio. In passato, le due persone erano state protagoniste di vicende personali e professionali che avevano attirato l’attenzione del pubblico. La discussione si è svolta in diretta, generando reazioni tra gli spettatori e sui social network.

Ci sono storie che sembrano chiuse, ma basta una frase nel posto giusto per riaccendere tutto. È quello che è successo dopo l’intervista di Romina Power a Belve, che ha riportato al centro il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia e il peso che quella tragedia avrebbe avuto sulla fine del matrimonio con Albano. Parole forti, destinate inevitabilmente a generare reazioni. E infatti, a stretto giro, è arrivata la risposta di Loredana Lecciso, tutt’altro che allineata, seguita da uno scontro acceso in diretta tv che ha trasformato La Vita in Diretta in un vero campo di battaglia. Loredana Lecciso smentisce Romina Power: le sue parole. Ospite nel programma di Alberto Matano, Loredana Lecciso ha preso posizione sulle dichiarazioni di Romina, che aveva parlato di un momento di grande fragilità vissuto senza il supporto del suo ex marito.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Loredana Lecciso stronca Romina Power, poi il litigio in diretta tv con una giornalista: è caos da Matano

Loredana Lecciso stronca Romina Power, poi il litigio in diretta con una giornalista: caos da Matano

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