Rave party non autorizzato a Montecatini Valdicecina | In che condizioni ritroveremo l' area?

Durante il weekend di Pasqua, nel territorio di Montecatini Valdicecina, circa mille giovani si sono radunati ai piedi delle pale eoliche per partecipare a un rave party non autorizzato. L'evento si è svolto senza permessi ufficiali, sollevando preoccupazioni sulle condizioni in cui verrà lasciata l'area dopo l'assembramento. Le autorità stanno monitorando la situazione e pianificando eventuali interventi per la tutela del sito.

La preoccupazione del sindaco Auriemma che ha monitorato la situazione. Nel tardo pomeriggio di Pasquetta è scattato lo sgombero Weekend di Pasqua impegnativo nel territorio di Montecatini Valdicecina dove un migliaio di giovani si sono radunati ai piedi delle pale eoliche per un rave party non autorizzato. Un continuo viavai di auto e camper ha dato nell'occhio nella serata di sabato ed è scattata così la segnalazione di un residente. Il sindaco Francesco Auriemma ha aggiornato costantemente via social della situazione anche per fare chiarezza e smentire fake news: "Girano voci false sui social - ha sottolineato il primo cittadino - non è vero che le strade sono chiuse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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