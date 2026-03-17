Furgone di onoranze funebri in fiamme | si indaga su incendio doloso

Nella serata di ieri, un furgone di un’impresa di onoranze funebri è stato avvolto dalle fiamme e completamente distrutto. Le forze dell’ordine stanno indagando su un incendio che si sospetta essere doloso. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio, che ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un furgone appartenente a un’impresa di onoranze funebri è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella serata di ieri. Le fiamme hanno avvolto il mezzo in pochi minuti, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio. A lanciare l’allarme è stato un residente della zona, che ha notato il rogo e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione, l’origine del rogo sarebbe di natura dolosa. Gli investigatori hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furgone di onoranze funebri in fiamme: si indaga su incendio doloso Articoli correlati Onoranze funebri per animali«Non volevo che Luna morisse, ma non erano il vuoto né la malinconia a spaventarmi. Un’agenzia di onoranze funebri professionale garantisce rispetto, discrezione e assistenza 24 ore su 24 per aiutare le famiglie nei momenti più delicatiLa perdita di una persona cara è uno dei momenti più difficili che una famiglia possa affrontare. Contenuti e approfondimenti su Furgone di onoranze funebri in fiamme... Temi più discussi: Lauro, bruciato un furgone di un'azienda di onoranze funebri; Furgone delle onoranze funebri Caronte distrutto dalle fiamme a Lauro; Mergo, malore alla guida: si scontra con un furgone. Grave un 84enne; Scontro mortale sull’A1, morti tre operai di Acuto su un furgone. Furgone pompe funebri in fiamme nell'Avellinese, pista dolosaUn automezzo di una impresa di onoranze funebri è stato dato alle fiamme a Lauro, in provincia di Avellino. Il furgone è andato completamente distrutto. (ANSA) ... ansa.it Lauro, bruciato un furgone di un'azienda di onoranze funebriUn furgone della ditta di onoranze funebri Caronte di Lauro è stato dato alle fiamme ieri a tarda sera. Le fiamme hanno distrutto il mezzo, la polizia avvisata da un automobilista ... ilmattino.it Il conducente 42enne del furgone coinvolto nell’incidente di Montecorice, in Cilento, costato la vita ai fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco di Capaccio, è indagato per omicidio stradale plurimo. La Procura di Vallo della Lucania ha notificato un av - facebook.com facebook «Volete salire sul mio furgone»: Sanluri, 47enne tenta di adescare sei ragazzine x.com