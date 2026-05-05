Negli ultimi dieci anni, in Lombardia sono state chiuse circa 13.000 attività commerciali, portando a un drastico ridimensionamento dei negozi presenti sul territorio. I canoni di affitto elevati vengono indicati come uno dei principali motivi di questa diminuzione, specialmente nelle province più colpite. La situazione si riflette in modo più evidente in alcune aree rispetto ad altre, con alcune province che mostrano un calo più marcato rispetto ad altre.

? Cosa scoprirai Perché i canoni d'affitto stanno uccidendo le botteghe storiche lombarde?. Quali province registrano il calo più drastico di attività commerciali?. Come fanno i nuovi posti di lavoro a crescere con meno negozi?. Perché i prezzi degli immobili non fermano la desertificazione urbana?.? In Breve Brescia registra il calo maggiore con 3.172 esercizi chiusi e flessione del 13,7%.. Mantova subisce la contrazione più alta con una perdita del 20% delle attività.. Canoni di locazione aumentati del 16% con picchi del 27,2% a Bergamo.. Addetti nel settore di vicinato cresciuti del 21% tra il 2015 e 2025.. In Lombardia sono sparite 12.978 attività commerciali nell’ultimo decennio, un calo del 7,8% che colpisce duramente i centri abitati e trasforma il volto delle nostre strade.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, svuotata dai negozi: -13.000 attività in dieci anni

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