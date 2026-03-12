Tra il 2012 e il 2025, in Italia, sono stati chiusi 156 mila negozi di commercio al dettaglio e ambulante, rappresentando più di un quarto del totale. In questo periodo, si è assistito anche a una crescita nel settore del turismo, con nuove attività che si sono affermate nelle città. La trasformazione urbana coinvolge quindi sia la diminuzione del commercio tradizionale che l'espansione di iniziative legate al settore turistico.

Roma, 12 marzo 2026 – C’è un dato che più di altri racconta la trasformazione in corso nelle città italiane: tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156 mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale. Nello stesso arco di tempo sono cresciute solo le attività di alloggio e ristorazione, con 19 mila imprese in più, mentre aumentano anche i locali commerciali sfitti. La ricerca di Confcommercio non descrive dunque una semplice crisi di settore, ma un cambiamento strutturale del tessuto urbano e produttivo. E lo fa con un’aggravante: il fenomeno accelera, perché il tasso medio annuo della desertificazione commerciale è salito al 3,1% nel 2025, contro il 2,2% delle precedenti rilevazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meno commercio, più turismo: come si trasformano le città. In 13 anni chiusi 156 mila negozi, ma fioriscono anche nuove attività

