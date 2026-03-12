Emilia-Romagna | 4.000 negozi chiusi in 13 anni

In Emilia-Romagna, nel corso di tredici anni, sono stati chiusi circa 4.000 negozi, rappresentando una diminuzione del 23,2% degli esercizi commerciali presenti nella regione. Questa perdita ha portato a una significativa trasformazione del paesaggio urbano, con molte vie e quartieri che hanno visto ridursi la presenza di attività commerciali. La situazione si riflette sulla composizione del tessuto commerciale locale.

Quattromila esercizi commerciali hanno abbandonato le strade dell'Emilia-Romagna nel corso di tredici anni, segnando una riduzione strutturale del 23,2% che trasforma radicalmente il tessuto urbano. I dati confermano che questa non è un semplice calo congiunturale, ma un mutamento profondo che ridisegna la fisionomia dei centri storici e incide sulla qualità della vita delle comunità locali. Il fenomeno interessa direttamente i dieci principali comuni regionali, tra cui Bologna, Ferrara e Rimini, dove la scomparsa dei negozi tradizionali sta creando vuoti urbani difficili da colmare. Mentre alcuni settori crollano, altri mostrano una vitalità inaspettata, delineando un economico in rapida evoluzione.