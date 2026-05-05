In Lombardia, i prezzi della benzina sono aumentati di 18 centesimi al litro, portando il costo di un pieno a circa 9 euro in più rispetto al passato. Questo incremento si è verificato subito dopo il fine settimana del primo maggio, causando preoccupazione tra gli automobilisti che hanno dovuto affrontare costi più elevati per il rifornimento. La variazione interessa diversi distributori nella regione.

Milano – Il pieno? In Lombardia rincaro di 18 cent, 9 euro a rifornimento. Stangata per gli automobilisti che sono rientrati dal Ponte del primo maggio. Secondo l'Unione nazionale consumatori, "mentre il gasolio in questi giorni, dal 1° al 5 maggio, è sceso di prezzo in tutte le regioni e in autostrada è salito di appena 0,1 cent, ossia 5 cent per un pieno da litri, la benzina è decollata di oltre 17 centesimi, 17,2 in autostrada e 17,1 nella media stradale (conteggiando anche Bolzano e Trento), con un costo aggiuntivo per un rifornimento da 50 litri, rispettivamente, di 8,60 e 8,52 euro. Ma in alcune regioni è andata anche peggio ". Prezzo diesel in lieve calo a 2,052 euro Questa volta il primato non spetta alla Lombardia, che si piazza comunque al secondo posto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, stangata benzina: quasi 9 euro di più per il pieno

Notizie correlate

Marche, impennata del dieselQuasi cento euro per un pienoRincari anche per la benzinaANCONA – Due centesimi al litro in più per la benzina, addirittura quattro per il gasolio.

Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pieno(Adnkronos) – Gli attacchi di Israele sui depositi di carburanti in Iran hanno ulteriormente fomentato il panico sui mercati petroliferi...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Caro benzina, stangata post 1 Maggio: in Molise l'aumento è il più basso d'Italia.

Lombardia, stangata benzina: quasi 9 euro di più per il pienoL’analisi dell'Unione nazionale consumatori: medaglia d'argento al territorio lombardo, insieme a Toscana e Piemonte con un incremento di 18 cent. Segue il Veneto (+17,9 cent, pari a 8,95 euro). Il re ... ilgiorno.it

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina 'servita' sfonda la soglia dei 2 euro al litroIl caro carburanti continua a ruggire e a togliere il sonno agli italiani. In base ai dati del Mimit aggiornati al 5 maggio, complice il perdurante blocco dello Stretto di Hormuz e la riduzione dello ... lanotiziagiornale.it