marche impennata del dieselquasi cento euro per un pienorincari anche per la benzina

Nelle Marche, i prezzi dei carburanti sono aumentati nelle ultime 24 ore. La benzina ha subito un incremento di due centesimi al litro, mentre il gasolio è salito di quattro centesimi. Con questi rialzi, il costo per un pieno di gasolio si avvicina ai cento euro, segnando una crescita significativa rispetto ai giorni precedenti.

ANCONA – Due centesimi al litro in più per la benzina, addirittura quattro per il gasolio. Il tutto nelle ultime 24 ore, proseguendo un’escalation dei prezzi dei carburanti avviata all’inizio del mese, all’indomani dell’inizio della guerra in Medio Oriente. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il prezzo medio al self-service della benzina oggi (martedì 10 marzo) è salito nelle Marche a 1,776 euro al litro, quasi due centesimi rispetto a ieri (1,758). Rincaro giornaliero doppio invece per il gasolio, passato in 24 ore da 1,946 a 1,987 euro al litro, calcolando sempre il prezzo al self service. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

