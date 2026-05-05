La regione Lombardia si trova sotto una situazione meteorologica caratterizzata da temporali e un calo delle temperature di circa sette gradi. Le previsioni indicano che le aree più colpite saranno quelle montuose e le zone pianeggianti, dove si attendono piogge intense e grandinate. Tra mercoledì e giovedì, il meteo subirà ulteriori variazioni nelle zone di montagna, con possibilità di temporali più frequenti e un ulteriore abbassamento delle temperature.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più forza i temporali e la grandine domani?. Come cambierà il meteo nelle zone montuose tra mercoledì e giovedì?. Quali aree della pianura vedranno le piogge esaurirsi per prime?. Quanto scenderà lo zero termico nelle prossime ore sui rilievi?.? In Breve Crollo termico di 5-7°C rispetto a lunedì con minime in pianura tra 11 e 15°C.. Mercoledì 6 maggio rischio grandine e temporali forti su zone pedemontane e prealpine.. Zero termico in calo verso i 2400 metri entro giovedì 7 maggio.. Piogge inizialmente su Pavese, Lodigiano e Milanese prima di estendersi a Cremonese e Mantovano.. Il maltempo colpisce la Lombardia questo martedì 5 maggio 2026 con piogge e temporali che causano un brusco calo delle temperature in tutta la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto la pioggia: temporali e crollo termico di 7°C

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