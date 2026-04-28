Il Nord Italia si prepara a un peggioramento del tempo con piogge previste giovedì 30 aprile. Si registrerà un calo delle temperature di circa 6 gradi rispetto ai giorni precedenti. Per il primo maggio, le temperature massime si attestano tra 21 e 22 gradi, segnando un rapido calo rispetto alle settimane precedenti. Il cambiamento atmosferico è legato a un rimescolamento delle masse d’aria invernali.

? Cosa sapere Il Nord Italia affronta piogge e calo termico di 6 gradi giovedì 30 aprile.. Il rimescolamento atmosferico porterà temperature tra 21 e 22 gradi per il Primo Maggio.. Il termometro scende e la pioggia bussa alle finestre del Nord questo martedì 28 aprile, segnando la fine di un periodo di caldo anomalo che ha fatto sentire l’Italia come se fosse già in piena estate. Dopo giorni passati con temperature ben oltre le medie stagionali e un sole insistente, la stabilità climatica sta cedendo il passo a una nuova fase meteorologica. Mentre le regioni settentrionali si preparano ad affrontare i primi temporali, specialmente in prossimità delle zone montuose, il resto del Paese vive una transizione più lenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio estate precoce: pioggia al Nord e crollo termico imminente

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