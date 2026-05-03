LIVE Italia-Olanda 12-10 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | vittoria in rimonta per il Setterosa!

Nella partita valida per la World Cup di pallanuoto femminile, il Setterosa ha ottenuto una vittoria in rimonta contro l’Olanda. La gara si è conclusa con il punteggio di 12-10, con le italiane che hanno recuperato punti nel corso dell'incontro. La diretta è terminata poco prima delle 20, e gli spettatori sono stati aggiornati sui risultati e sui cambi di scena durante tutto l'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 19.57? Alcune statistiche del match: Tripletta per Ranalli, doppiette per Giustini, Bianconi, Bettini e Cocchiere, una rete per Tabani. 19.54? Vittoria del Setterosa meritata, va sopra all’inizio ma poi va sotto per due quarti ma poi all’ultimo tempo riesce a dominare il finale della partita vincendo in rimonta. Grande prestazione dell’Italia. Domani al via la seconda fase del torneo. Finisce qui, Italia-Olanda 12-10. 0.45? Gol di Shaap, non molla l’Olanda, Italia-Olanda 12-10. 0.49? Goooooooooooooool, Ranalli segna ancora in superiorità numerica, Italia-Olanda 12-9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il Setterosa; World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori; Maxi truffa sul fotovoltaico, coinvolte società in Italia e Olanda; Eurojackpot bacia l’Italia con una vincita online da oltre 109mila euro. LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 4-8): si chiude il sogno azzurro! (Europei 2026, 3 febbraio)Diretta Italia Olanda streaming video Rai: orario e risultato live della semifinale degli Europei di pallanuoto 2026, oggi martedì 3 febbraio La sfida tra Italia e Olanda si chiude sul 4-8 con le ... ilsussidiario.net Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi - facebook.com facebook