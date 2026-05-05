LIVE Italia-Olanda 2-12 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | brutta sconfitta per il Setterosa vincono le campionesse olandesi

Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile, l’Italia ha subito una sconfitta pesante contro l’Olanda con il punteggio di 2-12. L’incontro si è svolto oggi, e l’Italia ha concluso la gara con poche reti segnate rispetto alle avversarie. La sfida proseguirà domani con l’incontro contro gli Stati Uniti.