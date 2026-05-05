LIVE Italia-Olanda 2-12 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | brutta sconfitta per il Setterosa vincono le campionesse olandesi
Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile, l’Italia ha subito una sconfitta pesante contro l’Olanda con il punteggio di 2-12. L’incontro si è svolto oggi, e l’Italia ha concluso la gara con poche reti segnate rispetto alle avversarie. La sfida proseguirà domani con l’incontro contro gli Stati Uniti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la sfida contro gli USA. 19.39 Unici gol italiani da parte di Cocchiere e Bianconi, si segnala anche un rigore sbagliato da Ranalli. Una sola superiorità numerica sfrutta su sei occasioni contro le 3 su 5 olandesi. 19.38 Poco da dire, Olanda superiorità in ogni fase e momento della partita. Le triplette di Schaap e Moolhuijzen sono decisive. Italia che affronterà domani gli USA nell’ultimo appuntamento di questo secondo girone dopo le prime due sconfitte con Spagna e appunto Olanda. Finisce la partita, Italia-Olanda 2-12. 0.10? Gol di Rogge che chiude il risultato finale, Italia-Olanda 2-12.🔗 Leggi su Oasport.it
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