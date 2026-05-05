Da giovedì riprende la raccolta di carta e cartone nel Logudoro. Per evitare che l’accumulo di cartone blocchi di nuovo la pressa, è importante seguire alcune regole di confezionamento. In particolare, i rifiuti devono essere schiacciati e legati in modo da ridurre volume e peso. Le indicazioni precise garantiscono il corretto svolgimento della raccolta e il buon funzionamento del servizio.

? Cosa scoprirai Come evitare che l'accumulo di cartone blocchi nuovamente la pressa?. Quali sono le regole precise per il confezionamento dei rifiuti?. Dove conviene portare i grandi quantitativi di carta accumulati?. Perché è fondamentale non superare certe quantità di materiale?.? In Breve Guasto alla pressa avvenuto il 14 aprile scorso ha bloccato il servizio.. Riparazioni tecniche avviate il 23 aprile per ripristinare l'impianto di Logudoro Servizi.. Uso di spago o nastro di carta richiesto per i contenitori a Ozieri.. Grandi accumuli di cartone vanno conferiti direttamente presso gli ecocentri locali.. Da giovedì 7 maggio riprende ufficialmente la raccolta di carta e cartone in tutto il Logudoro, con un servizio che torna operativo per le utenze domestiche e commerciali dopo diverse settimane di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logudoro: riparte da giovedì la raccolta carta e cartone

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