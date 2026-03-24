Al via la Paper Week | Parma capitale 2026 del riciclo di carta e cartone

Oggi si è svolta presso la Sala del Consiglio del Comune di Parma la conferenza stampa di presentazione della Paper Week 2026, una campagna nazionale promossa da Comieco dedicata al riciclo di carta e cartone. Alla riunione hanno partecipato il sindaco e l’assessore con delega all’ambiente del Comune di Parma. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno 2026 e ha come obiettivo promuovere il riciclo di materiali cartacei.

Il Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Il tema del riciclo della carta è una questione importante anche per il contratto climatico di città e per la sfida di Parma 2030. Comieco ci dà una grande opportunità, quella di lavorare per un anno su questi argomenti, condividendoli con la città attraverso una serie di eventi importanti che si spiegheranno nella Paper Week, ma che noi porteremo avanti tutto l'anno.” Roberto Di Molfetta, Direttore Generale di Comieco, dichiara: “Parma è stata scelta – tra le città che si sono candidate – come Capitale della Paper Week 2026, succedendo a Lucca (capitale dell’edizione 2025), grazie agli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata di carta e cartone e alle politiche di sostenibilità ambientale già consolidate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Una raccolta di contenuti su Paper Week

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