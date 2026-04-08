La Paper Week torna in Sicilia visita per gli studenti all' impianto di carta e cartone

La Paper Week 2026 si svolgerà in Sicilia dal 13 al 19 aprile, coinvolgendo il capoluogo e la provincia messinese. Questa manifestazione nazionale è dedicata alla promozione della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. Durante l’evento, gli studenti avranno l’opportunità di visitare un impianto di produzione di carta e cartone, approfondendo le pratiche di riciclo e l’importanza del rispetto ambientale.

Toccherà anche il capoluogo e la provincia messinese la Sesta edizione della Paper Week 2026 (dal 13 al 19 aprile), la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La capitale simbolica quest’anno sarà Parma ma sono presenti più di 300 iniziative in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Al via la Paper Week: Parma capitale 2026 del riciclo di carta e cartoneIl Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Il tema del riciclo della carta è una questione importante anche per il contratto climatico di città e per...

Nel Chietino arriva la Paper week di Comieco: attività per sensibilizzare sul riciclo di carta e cartoneDal 13 al 19 aprile arriva nel Chietino la Paper week, ossia la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e...

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Paper Week, torna la campagna sul riciclo e i segreti della cartaRitorna per la IV edizione la Paper Week, la campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con ... napoli.repubblica.it

Nel Lazio torna la Paper Week: la settimana del riciclo di carta e cartoneDa domenica 8 a domenica 14 aprile arriva anche nel Lazio la Paper Week la campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. Per l’iniziativa ... romatoday.it

Comieco. . Save the date: - 6 giorni all’inizio della #PaperWeek2026! Oggi focus sui sacchetti bio: dai, non ti incartare! Se non sono di carta non si conferiscono nella raccolta differenziata di carta e cartone, parola di Ale&Franz! Partecipa alla Paper W - facebook.com facebook

Torna la Paper Week: il Piemonte apre le porte al riciclo della carta, nell'Astigiano visite all'impianto di Gaia x.com