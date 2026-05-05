Locorotondo | presentazione di Terrae Numero 63

A Locorotondo è stata presentata la nuova edizione del periodico Terrae, arrivata al numero 63. Il mensile è pubblicato dalla Banca di Credito e offre approfondimenti su temi locali e culturali. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti dell'istituto di credito e di altri ospiti, che hanno partecipato alla discussione sulle iniziative in corso e sui contenuti della rivista.

Di seguito il comunicato: Giunge al numero 63 TERRAE, il periodico edito dalla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo, che inaugura il nuovo anno editoriale confermandosi molto più di una pubblicazione periodica: un filo vivo che unisce il presente con le radici profonde del territorio e con la sua visione futura. Ogni numero è un ponte tra la memoria storica, la ricerca scientifica e le narrazioni contemporanee, offrendo letture che intrecciano storia, arte, architettura e tradizioni popolari. Il nuovo numero propone approfondimenti di grande valore documentario e culturale: dalla ricostruzione del patrimonio del Capitolo di San Martino di Martina Franca nel Seicento e Settecento, firmata da Angela Aquaro, alle storie di protagonisti locali come l’organettista Francesco Consoli raccontato da Domenico Morgante.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Locorotondo: presentazione di Terrae Numero 63 Notizie correlate “Notizie di Storia”, la presentazione del numero 54 all’Auditorium DucciArezzo, 23 marzo 2026 – Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 54 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della... Presentazione a Napoli del nuovo numero della rivista La Biennale di Venezia: “Alfabeti / Alphabets”La Biennale di Venezia annuncia la presentazione del numero 12026 della propria Rivista dal titolo “Alfabeti Alphabets”, dedicato al tema della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Locorotondo: presentazione di Terrae; TERRAE n. 63: la memoria e il futuro del territorio raccontati dalla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo; Presentazione del libro Viaggio nel tarantismo apre il programma culturale di maggio delle Biblioteche Terre del Primitivo; CALCIO - Promozione, si interrompe a Mesagne la serie positiva del Manduria: 0-2 per i brindisini. TERRAE n. 63: la memoria e il futuro del territorio raccontati dalla Banca di Credito Cooperativo di LocorotondoA questa prima tappa seguirà un calendario di presentazioni in vari Comuni, per permettere a tutti i cittadini di conoscere e riscoprire le proprie radici e il valore della propria ... agorablog.it A Roma la presentazione di Mediae Terrae, il libro del commissario CastelliLa ricostruzione post sisma 2016-2017, dopo molte false partenze, oggi ha visto un cambio di passo sostanziale. I territori del cratere sono diventati il luogo dove realizzare un modello di rinascita ... affaritaliani.it Trovata #tartaruga di terra zona lammari/lunata Contattare il seguente numero: 339 8723747 - facebook.com facebook Madrid incorona il numero 1: Jannik #Sinner, re della terra rossa x.com