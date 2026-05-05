? Cosa scoprirai Chi sono i due studenti che stanno rivoluzionando la scena brindisina?. Come riescono a fondere l'energia punk con i sintetizzatori anni '80?. Quali emozioni trasmettono i brani Daisy e The Saint nell'album?. Perché questo debutto potrebbe cambiare le tendenze musicali della provincia?.? In Breve Album The Lighthouse disponibile su Spotify e SoundCloud dal 17 aprile scorso.. Brani Kall It Karma, Daisy, The Saint e Four Letter Verb compongono il disco.. Studenti universitari Marco Campanale e Giammarco Marinelli gestiscono il profilo Instagram dedicato.. Il debutto segna nuove tendenze giovanili nella scena musicale della città di Brindisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Locked In 210: il debutto punk-synth che scuote Brindisi

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