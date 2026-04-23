ramones il debutto che ha fatto esplodere il punk rock compie 50 anni

Il primo album dei Ramones, pubblicato nel 1976, ha segnato l'inizio di una rivoluzione nel mondo della musica, dando vita a un nuovo stile che avrebbe influenzato generazioni successive. Cinquant’anni dopo, il disco rimane un punto di riferimento, anche nel settore dello spettacolo, come dimostrano le sue citazioni in serie televisive contemporanee. La sua uscita ha rappresentato un momento di svolta nel panorama punk-rock.

Pubblicato nel 1976, Ramones non è stato solo un album d’esordio: è stato un detonatore culturale. A cinquant’anni di distanza, il primo disco dei Ramones continua a influenzare musica, moda e immaginario pop, arrivando fino alle serie TV contemporanee come Detective Hole. Due minuti per cambiare tutto. Quando nel 1976 esce Ramones, il rock è dominato da virtuosismi, assoli infiniti e produzioni sempre più elaborate. I Ramones fanno esattamente il contrario: canzoni brevi, tre accordi, energia pura. Brani come Blitzkrieg Bop diventano immediatamente manifesto di una nuova attitudine, più che di un semplice genere musicale. In meno di mezz’ora, il disco riscrive le regole.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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