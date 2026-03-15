Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il difensore bianconero ha commentato ai microfoni di Sky che le trasferte sono sempre le sfide più complicate. Ha aggiunto che il quarto posto in classifica non dipende esclusivamente dalla squadra, lasciando intendere che altri fattori influenzano la posizione finale della Juventus. Le sue parole sono state raccolte nel post partita.

Bremer ai microfoni di Sky ha parlato nel post partita di Udinese Juve. Le dichiarazioni del difensore bianconero sulla sfida di oggi. Bremer è intervenuto a Sky nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Si, le partite in trasferta sono sempre difficili, soprattutto contro una squadra come l’Udinese che è una squadra tanto fisica. Però era una partita da vincere assolutamente e lo abbiamo fatto. L’importante sono i tre punti ». PROSSIME PARTITE – « Sì era una partita da vincere. Quello che dipende da noi lo dobbiamo fare e dobbiamo vincere le partite e per gli altri dobbiamo sperare che magari sbagliano qualche partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a Sky: «Le partite in trasferta sono sempre le più difficili. Quarto posto? Non dipende solo da noi»

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Contenuti e approfondimenti su Bremer a Sky Le partite in trasferta...

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Formazioni ufficiali #UdineseJuve #Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti @junews24com x.com

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