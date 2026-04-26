Dopo il cambio di allenatore, Stanislav Lobotka è diventato un elemento chiave del Napoli, assumendo un ruolo di leadership in mediana. Il club ha deciso di offrirgli un nuovo contratto che si estende fino al 2029. Tuttavia, da inizio anno, il giocatore è stato inserito nella lista dei possibili trasferimenti, secondo alcune fonti, a causa delle decisioni della società di rinnovare la rosa.

Stanislav Lobotka è considerato già da inizio anno come uno dei possibili “sacrificabili” del Napoli di Conte. Con sacrificabili si intende sul mercato e chiaramente non a livello tecnico-tattico. Si tratta di un calciatore assolutamente imprescindibile per il reparto centrale e per la difesa, per la sua opera di protezione che è unica per intelligenza nel posizionamento e per tempi di gioco oltre che per uscita. In questo è diverso da Gilmour, che ha maggiore visione e piede per allargare il gioco e imbucare ma ha meno consistenza nel reparto difensivo ed è più falloso, più indisciplinato (per ora) tatticamente. Insieme (se venissero alternati) rendono il centrocampo del Napoli completo almeno quanto a compiti di regia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka “dirige” il Napoli dal post-Gattuso, è pronto per lui un contratto fino al 2029

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