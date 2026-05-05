Loano auto travolge la sbarra ferroviaria | disagi per i treni

Nella giornata di ieri, un'auto ha investito e distrutto la sbarra ferroviaria in una zona di passaggio. L'incidente ha causato disagi ai treni che transitano sulla linea interessata, interrompendo temporaneamente il servizio. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e stabilendo chi sia responsabile del danno alla struttura, che era in funzione al momento dell'impatto. Non ci sono al momento informazioni su eventuali feriti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a distruggere il meccanismo della sbarra?. Chi deve rispondere del danno causato alla struttura ferroviaria?. Quali treni hanno subito i ritardi più pesanti stamattina?. Perché l'impatto ha rischiato di bloccare la linea ferroviaria?.? In Breve Intervento tecnico concluso alle 9:30 in piazza Valerga. Ritardi ferroviari di circa 20 minuti per i passeggeri. Convoglio numero 12310 ha accumulato il maggior ritardo. Polizia locale indaga sulle dinamiche dell'impatto a Loano. Un automobilista ha travolto la sbarra del passaggio a livello in piazza Valerga a Loano poco prima delle 8 di questa mattina, provocando il distacco violento del meccanismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano, auto travolge la sbarra ferroviaria: disagi per i treni Notizie correlate Disagi sulla linea ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: treni ancora in ritardoQuesta mattina, ancora problemi sulla linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno. Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la PugliaDi seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento La circolazione permane rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra...