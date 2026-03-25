Disagi sulla linea ferroviaria Mercato San Severino – Salerno | treni ancora in ritardo

Questa mattina si sono verificati problemi sulla linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno. Il treno regionale 5001, in partenza alle 8:22 dalla stazione di Mercato San Severino, è arrivato con un ritardo di 35 minuti, secondo quanto segnalato da un passeggero. La circolazione sulla tratta ha subito conseguenze a causa di questa problematica.

Questa mattina, ancora problemi sulla linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno. Il treno regionale 5001, previsto in partenza alle 8:22 dalla stazione di Mercato San Severino, ha fatto registrare - ci segnala una lettrice - un ritardo complessivo di più di mezz'ora (35 minuti). Nel frattempo, decine di pendolari si sono accumulati lungo la tratta, con una situazione particolarmente critica nelle stazioni di Mercato San Severino, Fisciano e Baronissi, dove molti utenti sono rimasti bloccati senza informazioni tempestive sul servizio. “Siamo sempre più senza parole: una linea appena ammodernata, guasti ogni settimana” denuncia una pendolare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Disagi sulla linea ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: treni ancora in ritardo Articoli correlati Disagi sulla linea ferroviaria San Severino–Salerno: corsa cancellata per guasto tecnicoMattinata complicata per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno, a causa di un guasto tecnico che ha... Guasto al passaggio a livello, treno soppresso sulla linea San Severino-Salerno: disagi per i pendolariMattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Mercato San Severino–Salerno.