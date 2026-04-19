Il Manchester City riduce il divario con l’Arsenal grazie a una vittoria fondamentale in casa

Il Manchester City si è aggiudicato una vittoria in casa che gli permette di ridurre il divario di punti con l’Arsenal, attualmente in testa alla classifica. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le possibilità dei Citizens di mantenere viva la speranza di lottare per il titolo. La squadra ha ottenuto tre punti importanti in una sfida che ha visto una prestazione determinante sul terreno di gioco.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Manchester City ha ottenuto una vittoria cruciale contro il suo avversario in Premier League, avvicinandosi a soli tre punti dall’Arsenal. Nella sfida che si è svolta nello stadio di casa, i Cityzens hanno mostrato una prestazione determinata, riuscendo a portare a casa un 2-1 che tiene viva la speranza di un terzo titolo consecutivo. Questo match ha evidenziato l’importanza del momento attuale per entrambe le squadre, rendendo ogni punto fondamentale nella loro rincorsa alla vittoria finale. L’allenatore Pep Guardiola ha schierato una formazione competitiva, cercando di sfruttare al meglio le qualità del suo attacco.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Manchester City riduce il divario con l’Arsenal grazie a una vittoria fondamentale in casa. ARSENAL - MANCHESTER CITY con la doppietta di O’Reilly per la vittoria della EFL! Risultato giusto Notizie correlate Leggi anche: Semenyo punisce il Leeds mentre il Manchester City riduce il distacco dall’Arsenal. Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati2026-03-03 12:38:00 Breaking news: Tutto pronto per un altro turno di partite di Premier League? Leggi le nostre previsioni qui… Non c’è tregua in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Manchester City espugna Stamford Bridge e si avvicina all’Arsenal; Chelsea 0-3 Manchester City: la squadra di Guardiola riduce il vantaggio dell'Arsenal con una vittoria simbolo; Manchester City supera il Chelsea e riduce il divario dall'Arsenal; Prima del City, l’Arsenal deve battere i suoi fantasmi. Il Manchester City riduce il divario con l’Arsenal grazie a una vittoria fondamentale in casa.Il Manchester City ha ottenuto una vittoria cruciale contro il suo avversario in Premier League, avvicinandosi a soli tre punti dall’Arsenal. Nella sfida che si è svolta nello stadio di casa, i ... napolipiu.com DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL (RISULTATO 2-1): GOL DI HAALANDPresentazione della diretta Manchester City Arsenal, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Il 23 marzo l'Arsenal aveva il 97% di probabilità di vincere la Premier League. Oggi Manchester City-Arsenal 2-1: il gol di Haaland riapre tutto completamente x.com Con la sconfitta per 2-1 rimediata oggi contro il Manchester City di Guardiola, l’Arsenal oggi si ritrova potenzialmente davanti all’incubo di complicare la rincorsa al titolo come già accaduto in passato. Con questa vittoria, infatti, il City si porta a -3 dalla vetta co facebook