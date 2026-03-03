Sana e Salva | lo sport contro la violenza di genere

Un convegno ha presentato il progetto “Sana e Salva” e la Consulta Nazionale di MSP Italia, un’iniziativa che coinvolge rappresentanti di diverse realtà sportive e sociali. L’evento ha illustrato le modalità di intervento e le azioni promosse per contrastare la violenza di genere attraverso iniziative sportive e di sensibilizzazione. All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

Cosa: Convegno di presentazione del progetto “Sana e Salva” e della Consulta Nazionale di MSP Italia.. Dove e Quando: Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato, Roma, 3 marzo 2026.. Perché: Per promuovere lo sport come strumento concreto di prevenzione, tutela e riscatto contro la violenza sulle donne.. La Capitale diventa oggi il centro di una riflessione profonda e necessaria sul ruolo dello sport non solo come pratica di benessere fisico, ma come vero e proprio presidio di legalità, inclusione e protezione sociale. Nella prestigiosa cornice della Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, si accendono i riflettori su un’iniziativa che mira a trasformare il paradigma della lotta alla violenza di genere: “Sana e Salva – Quando lo Sport salva la vita”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

