Sport e disabilità | in arrivo i fondi Ausl per l' acquisto di protesi e ausili

L'Ausl Romagna ha pubblicato un avviso che prevede l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi. Questi fondi sono destinati a favorire la partecipazione di persone con disabilità alle attività sportive amatoriali. La misura mira a sostenere l'accesso a strumenti necessari per praticare sport in modo più autonomo. I dettagli su come presentare le domande e le modalità di erogazione saranno resi noti prossimamente.

L'Ausl Romagna ha pubblicato un nuovo avviso per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali. La misura è rivolta alle persone con disabilità fisica di età compresa tra i 10 e i 64 anni. Le domande per accedere.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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