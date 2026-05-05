Lo Speedrun Scientology il trend social che sta mettendo a rischio la massima segretezza del culto fondato da Ron Hubbard

Durante tutto aprile, diverse chiese di Scientology negli Stati Uniti, soprattutto vicino a Los Angeles, sono state ripetutamente visitate da gruppi di giovani. Questi incontri hanno coinvolto pratiche di speedrun social, un fenomeno online che mira a svelare o mettere sotto pressione le pratiche del culto. Le visite sono state documentate sui social, attirando l’attenzione di altri utenti e sollevando interrogativi sulla riservatezza delle attività interne dell'organizzazione.

Per buona parte del mese di aprile, alcune chiese statunitensi di Scientology -specialmente nell’area di Los Angeles– sono state più volte prese “d’assalto” da alcuni gruppi di giovani. Questi si sono introdotti nelle strutture religiose, spesso travestiti in modo vistoso o assurdo, filmando tutto ciò che riuscivano a vedere prima di essere fermati dalla sicurezza. In seguito, hanno pubblicato i loro video su TikTok con l’hashtag “Speedrun Scientology”; il termine viene dal mondo dei videogiochi e indica il completamento di una missione nel minor tempo possibile. Sembra che l’obiettivo di queste spedizioni sia mappare gli edifici e raccogliere quante più informazioni possibili, quasi sicuramente con intenti provocatori, e per creare dei meme.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo “Speedrun Scientology”, il trend social che sta mettendo a rischio la massima segretezza del culto fondato da Ron Hubbard Notizie correlate Leggi anche: Ha corso dentro Scientology e ora tutti lo imitano: la polizia indaga sul nuovo trend social Wishew, il social network filantropico fondato da tre italiani: il CEO Giacomo Vose racconta l’app che sostituisce i like con il donareIn un’epoca in cui i social network sembrano progettati per catturare attenzione, tempo e reazioni, c’è chi sta provando a ribaltare la logica: non... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le irruzioni nelle chiese di Scientology per filmare il più possibile; All’interno della tendenza virale Scientology speedrun che spinge la chiesa a rafforzare la sicurezza; Ha corso dentro Scientology e ora tutti lo imitano: la polizia indaga sul nuovo trend social. Lo speedrun Scientology, il trend social che sta mettendo a rischio la massima segretezza del culto fondato da Ron HubbardPer buona parte del mese di aprile, alcune chiese statunitensi di Scientology -specialmente nell’area ... msn.com Le irruzioni nelle chiese di Scientology per filmare il più possibileAd aprile alcune chiese statunitensi di Scientology, soprattutto a Los Angeles, sono state ripetutamente prese di mira da gruppi di giovani che sono entrati all’improvviso, talvolta travestiti in modo ... ilpost.it Gianluigi Ballarani. . Stanno speedrunnando Church of Scientology. Sembra una battuta. Non lo è. Centinaia di persone stanno entrando nelle sedi… correndo, filmando tutto, cercando di arrivare più in fondo possibile prima di essere fermati. Non è una prote - facebook.com facebook Gen Z Journalism: Scientology Speedruns youtu.be/GpzS1Mv9V-Asi… via @desuspieces x.com