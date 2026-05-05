Lo Speedrun Scientology il trend social che sta mettendo a rischio la massima segretezza del culto fondato da Ron Hubbard

Da metropolitanmagazine.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante tutto aprile, diverse chiese di Scientology negli Stati Uniti, soprattutto vicino a Los Angeles, sono state ripetutamente visitate da gruppi di giovani. Questi incontri hanno coinvolto pratiche di speedrun social, un fenomeno online che mira a svelare o mettere sotto pressione le pratiche del culto. Le visite sono state documentate sui social, attirando l’attenzione di altri utenti e sollevando interrogativi sulla riservatezza delle attività interne dell'organizzazione.

Per buona parte del mese di aprile, alcune chiese statunitensi di Scientology -specialmente nell’area di Los Angeles– sono state più volte prese “d’assalto” da alcuni gruppi di giovani. Questi si sono introdotti nelle strutture religiose, spesso travestiti in modo vistoso o assurdo, filmando tutto ciò che riuscivano a vedere prima di essere fermati dalla sicurezza. In seguito, hanno pubblicato i loro video su TikTok con l’hashtag “Speedrun Scientology”; il termine viene dal mondo dei videogiochi e indica il completamento di una missione nel minor tempo possibile. Sembra che l’obiettivo di queste spedizioni sia mappare gli edifici e raccogliere quante più informazioni possibili, quasi sicuramente con intenti provocatori, e per creare dei meme.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Lo “Speedrun Scientology”, il trend social che sta mettendo a rischio la massima segretezza del culto fondato da Ron Hubbard

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