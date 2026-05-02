Ha corso dentro Scientology e ora tutti lo imitano | la polizia indaga sul nuovo trend social

Un video di meno di un minuto mostra un diciottenne che corre attraverso la hall di un edificio della Chiesa di Scientology a Hollywood, ridendo, mentre un membro dello staff gli chiede di allontanarsi. Da allora, sui social sono nate molte imitazioni di questa scena, portando le autorità a iniziare un’indagine sul nuovo fenomeno. La vicenda ha attirato l’attenzione di forze dell’ordine e media, mentre il video si diffonde online.

Tutto è partito da meno di un minuto di video. Il 31 marzo scorso, un diciottenne che si fa chiamare Swhileyy ha attraversato di corsa la hall di un edificio della Chiesa di Scientology a Hollywood, ridendo mentre un membro dello staff gli intimava di andarsene. Corridoio, rampa di scale, braccia schivante all’ultimo secondo, uscita. Fine. Quel frammento di audacia adolescenziale ha generato circa 90 milioni di visualizzazioni sui suoi account personali e, sommando repost e reazioni, il ragazzo stima un totale nell’ordine delle centinaia di milioni. Un mese dopo, quella che sembrava una bravata isolata si è cristallizzata in un format.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ha corso dentro Scientology e ora tutti lo imitano: la polizia indaga sul nuovo trend social Notizie correlate Leggi anche: Tutti i post che la scrittrice ha pubblicato negli anni su Facebook e Instagram non si perderanno più nel caos dei social: ora sono al sicuro, ordinati e pronti per essere letti da tutti noi, proprio come un libro aperto Trend arredamento: lo stile «Grandmillennial» spopola sui socialIn quest'ottica, i giovani tra i venti e i trent’anni scelgono di arredare la propria casa con mobili, oggetti e rifiniture delle nonne: lenzuola con...