Wishew il social network filantropico fondato da tre italiani | il CEO Giacomo Vose racconta l’app che sostituisce i like con il donare

Wishew, il social network filantropico, nasce dalla volontà di cambiare il modo in cui si interagisce online. Il fondatore e CEO Giacomo Vose spiega che l’app trasforma i “like” in donazioni reali, coinvolgendo gli utenti in azioni benefiche. Questa scelta nasce dalla volontà di incentivare il supporto concreto anziché le semplici reazioni virtuali. L’obiettivo è rendere più tangibile l’impegno sociale attraverso uno strumento digitale innovativo.

In un’epoca in cui i social network sembrano progettati per catturare attenzione, tempo e reazioni, c’è chi sta provando a ribaltare la logica: non più “like” come obiettivo, ma supporto concreto come gesto sociale. Si chiama Wishew ed è un progetto nato da tre italiani – Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro – che propone un modello digitale inedito, mettendo al centro la persona e la cooperazione. Wishew si presenta come il primo social network filantropico che unisce community e crowdfunding. Il meccanismo è immediato: chiunque può esprimere un desiderio tramite un breve video, raccontando chi è e cosa sogna. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Silicon Valley guarda Wishew: il social che riporta l’umano al centroGiacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro hanno lanciato Wishew nel 2022, un social che mira a recuperare il rapporto umano nel mondo digitale.

Italiani e social network: quasi la metà vorrebbe prendersi una pausa dai social per preservare la salute mentaleIl Digital Wellbeing Report di Unobravo evidenzia come quasi la metà degli italiani desideri prendersi una pausa dai social network per tutelare la propria salute mentale.

