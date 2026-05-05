Lo sfregio contro Giuni Russo orrore!

A Palermo si è verificato un atto di vandalismo che ha danneggiato un monumento dedicato a Giuni Russo, suscitando sdegno tra cittadini e autorità. L'episodio si aggiunge a una serie di atti simili che hanno interessato il patrimonio culturale della città negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo gesto. La scena del danno è stata immediatamente segnalata e sottoposta a rilievi.

Un nuovo episodio di vandalismo colpisce il patrimonio culturale urbano di Palermo, riaccendendo il dibattito sulla tutela dei luoghi della memoria. Nel cuore della città, la targa dedicata a Giuni Russo è stata infatti danneggiata e divelta, lasciando sgomento tra istituzioni e cittadini. Il gesto ha suscitato immediata indignazione, non solo per il valore simbolico dell’installazione, ma anche per il legame profondo che la città mantiene con l’artista, considerata una delle voci più importanti della musica italiana. Leggi anche: Morta Danielle Moore: la celebre cantante aveva solo 52 anni Il danneggiamento in piazza Castelnuovo. L’episodio...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lo sfregio contro Giuni Russo, orrore! Notizie correlate Esce la Treccani delle donne con le protagoniste della storia d'Italia: ci sono Giuni Russo ed Elvira SellerioElvira Sellerio, “la Signora” della memoria siciliana, che seppe imporre la sua casa editrice all’attenzione del mercato nazionale, stampando... Lo sfregio alla Carta? Usarla contro il nemicoDurante la campagna referendaria in corso abbiamo ascoltato, per la verità da entrambi i fronti, affermazioni non pertinenti ai quesiti referendari e...