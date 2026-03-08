Esce la Treccani delle donne con le protagoniste della storia d' Italia | ci sono Giuni Russo ed Elvira Sellerio
È stata pubblicata una nuova versione della Treccani dedicata alle donne che hanno segnato la storia d’Italia. Tra le protagoniste ci sono Giuni Russo, cantante e artista, ed Elvira Sellerio, che ha fondato una casa editrice e promosso la cultura siciliana. Sellerio è conosciuta come “la Signora” della memoria siciliana e ha portato il nome di Palermo nel mercato editoriale nazionale.
Elvira Sellerio, “la Signora” della memoria siciliana, che seppe imporre la sua casa editrice all’attenzione del mercato nazionale, stampando orgogliosamente la parola Palermo dopo il nome dell’editore. Ma anche Giuni Russo, cantante palermitana dalla vocalità inconfondibile. E ancora: Maria Montessori, la pedagogista italiana più famosa al mondo; Rita Levi-Montalcini, alla quale l’opera è dedicata, premio Nobel per le scoperte nel campo delle neuroscienze; Nilde Iotti, prima donna dell’Italia repubblicana eletta Presidente della Camera dei deputati; Maria Callas leggenda della lirica. Sono solo alcune delle 650 donne raccontate nei tre volumi del "Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia", pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani in occasione della festa dell'8 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
