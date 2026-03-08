Esce la Treccani delle donne con le protagoniste della storia d' Italia | ci sono Giuni Russo ed Elvira Sellerio

È stata pubblicata una nuova versione della Treccani dedicata alle donne che hanno segnato la storia d’Italia. Tra le protagoniste ci sono Giuni Russo, cantante e artista, ed Elvira Sellerio, che ha fondato una casa editrice e promosso la cultura siciliana. Sellerio è conosciuta come “la Signora” della memoria siciliana e ha portato il nome di Palermo nel mercato editoriale nazionale.