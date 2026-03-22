Lo sfregio alla Carta? Usarla contro il nemico

Durante un dibattito pubblico, Bruno Castagnoli, ex presidente del Tribunale di Fermo, ha affermato che nel confronto si è spesso sentito rappresentare i sostenitori del Sì come delinquenti. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione e ha portato a riflettere sul linguaggio utilizzato nel discorso pubblico riguardo alle diverse posizioni sulla Carta. La discussione si è concentrata sui modi in cui si può usare la retorica contro l'avversario.

Durante la campagna referendaria in corso abbiamo ascoltato, per la verità da entrambi i fronti, affermazioni non pertinenti ai quesiti referendari e francamente infelici, talvolta disdicevoli. Richiamo per tutte, sul Fronte del No, quanto affermato da un noto procuratore della Repubblica circa l’elettorato calabro, laddove si è affermato che gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere voteranno Sì. Un’affermazione che è sembrata riguardare tutti gli elettori e non semplicemente una parte, operando una summa divisio tra le persone per bene, che voteranno No, e le altre che voteranno Sì. Ciò che, però, mi ha... 🔗 Leggi su Laverita.info

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