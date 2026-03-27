Dengue due ricoverati all' ospedale di Livorno | via alla disinfestazione del Parco Pertini

Due persone infettate dalla Dengue sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive di un ospedale di Livorno. La malattia, trasmessa dalla zanzara tigre, ha portato all’attivazione di interventi di disinfestazione nel Parco Pertini, area coinvolta nel monitoraggio. Sul posto sono intervenuti operatori specializzati per contenere la diffusione del vettore e prevenire ulteriori casi.

Due pazienti affetti da Dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre, sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Livorno. L'Asl, tramite il dipartimento della prevenzione, ha subito informato dell'accaduto il Comune suggerendo di effettuare una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al Parco “Sandro Pertini” in viale Carducci. Il ‘Parterre’, come da ordinanza del sindaco firmata oggi, venerdì 27 marzo (qui il testo completo), resterà quindi chiuso a fino a domani pomeriggio per permettere alla ditta specializzata di poter effettuare l'intervento in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Dengue, due ricoverati all'ospedale di Livorno: via alla disinfestazione del Parco Pertini Articoli correlati Leggi anche: Agliana: cadavere di una donna affiora nel laghetto del Parco Pertini. Era scomparsa da casa Pontecagnano, Legambiente contesta il piano edilizio in via Pertini: "A rischio il progetto del Parco del Formola"Il circolo Legambiente "Occhi Verdi" di Pontecagnano Faiano interviene sulla recente approvazione dei nuovi insediamenti edilizi previsti lungo via...