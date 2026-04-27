Alle 15:11, l'imbarcazione italiana Lucifero, un Farr 52, ha superato per prima lo scoglio di Capri e si è diretta verso nord, con destinazione Livorno. Seguita da altre imbarcazioni, la flotta si muove nel tratto di mare tra Capri e la Toscana. La regata Svi 2026 prosegue con le imbarcazioni che avanzano nel percorso di viaggio.

Livorno, 27 apr. - (Adnkronos) - Alle 15:11 l'imbarcazione italiana Lucifero, (scafo tipo Farr 52), ha doppiato per prima il cancello di Capri e ha rivolto la prua a nord verso Livorno. Il comitato della Regata dell'Accademia Navale ha infatti deciso di accorciare il percorso, eliminando le due tratte transtirreniche: quella verso la località sarda di Porto Rotondo e il ritorno verso la Toscana. Alle spalle di Lucifero, anche l'X41 Adrigole II (Ita) ha già passato la boa e invertito la rotta, mentre l'Este 39 Atena (Ita) e i francesi di Tintorel (scafo modello Figaro II) sono al momento nelle acque tra Ischia e Capri, con la prua ancora rivolta verso sud.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso Livorno

Notizie correlate

Leggi anche: Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma

Scontro fra imbarcazioni al porto di Livorno, morto un addettoUn incidente con esito tragico è avvenuto nel pomeriggio del 24 febbraio nelle acque del porto di Livorno.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dominio francese nel Patrouille des Glaciers 2026 in Svizzera; Le prime pagine di domenica 26 aprile 2026; Giro di Svizzera 2026, svelato il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa.

SVI 2026: le prime imbarcazioni della regata dell’accademia navale doppiano lo scoglio di capri e tornano verso LivornoRoma, 27 apr. – Alle 15:11 l’imbarcazione italiana Lucifero, (scafo tipo Farr 52), ha doppiato per prima il cancello di Capri e ha rivolto la prua a nord verso Livorno. Il comitato della Regata dell’A ... askanews.it

Domani mattina inaugura lo SVI 2026 con il lancio degli incursori della marinaDopo le emozioni della prima giornata, con la parata delle Marine Estere che hanno sfilato dall’Accademia Navale fino al Comune di Livorno, e il saluto alle 33 delegazioni straniere dell’Ammiraglio co ... livornopress.it

La direttrice dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) alla tv svizzera: anche ministero italiano ci mandi le spese - facebook.com facebook