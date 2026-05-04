Settimana velica internazionale grande festa a Livorno per 750 velisti

A Livorno si è svolta una settimana velica internazionale che ha visto la partecipazione di 750 velisti provenienti da diverse parti del mondo. Durante l’evento, 33 Marine esterre hanno preso parte alle competizioni, rappresentando quattro continenti. Le regate si sono disputate in 12 diverse classi di imbarcazioni, attirando appassionati e sportivi da vari paesi. La manifestazione ha portato in città un movimento di numerosi equipaggi e pubblico lungo le coste.

Si è chiusa con numeri da record la Settimana Velica Internazionale 2026 organizzata dall’Accademia Navale di Livorno. Più di 750 i velisti partecipanti, suddivisi in dodici classi di regata e sparsi su nove campi di gara e due competizioni d'altura. Ben 33 le Marine estere che hanno partecipato all'evento, provenienti da quattro diversi continenti: 6 dalle Americhe (Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Ecuador e Stati Uniti), 5 dall’Africa (Algeria, Etiopia, Libia, Marocco e Tunisia) 5 dall’Asia (Azerbaigian, Cina, India, Singapore e Sri Lanka) e 17 dall’Europa. Il Team Usa, si è aggiudicato la Naval Academies Regatta, disputata su imbarcazioni classe “Trident 16” dominando le sei manche con quattro vittorie, un secondo e un terzo posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settimana velica internazionale, grande festa a Livorno per 750 velisti Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionaleLivorno – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno; Settimana velica internazionale, grande chiusura per un’edizione da ricordare; Oltre 750 velisti e 300 barche: a Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale; Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le date. Livorno capitale mondiale della vela: torna la Settimana Velica InternazionaleDal 24 aprile al 3 maggio sport, cultura e inclusione animano il Tirreno con equipaggi da 33 nazioni. Nella foto cover, davanti il brigantino dell'Accademia Navale, i rappresentanti delle 33 nazioni ... maremmanews.it La missione solidale del brigantino più grande del mondo: Nave Italia alla Settimana VelicaL'imbarcazione della Marina Militare gestita dalla Fondazione Tender to ha ospitato 23 giovani studenti vincitori del concorso Il mare, le vele ... rainews.it Si chiude con numeri da record e grande partecipazione la Settimana Velica Internazionale 2026 organizzata dall’Accademia Navale di Livorno. A Livorno la manifestazione ha unito sport, cultura e inclusione, coinvolgendo atleti, famiglie e studenti. Oltre 120 - facebook.com facebook Settimana Velica Internazionale, al Villaggio della Vela il talk show con Andrea Quarto x.com