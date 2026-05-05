LIVE Trevisan-Gibson WTA Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti prende il via il match tra Trevisan e Gibson nel torneo WTA di Roma 2026. I tifosi sono in attesa di assistere alla partita, che si preannuncia combattuta. Durante la sessione, è stata segnalata la presenza di Talia Gibson, che si prepara a sfidare l’italiana. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili sul sito dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Talia Gibson sarà una durissima avversaria per l’azzurra. L’australiana classe 2004 è sicuramente un talento fulgido ed in ascesa, ma il feeling con la terra rossa non sembra ancora essere stato trovato dall’oceanica. 18.10 La fiorentina, che ha potuto contare su una wild card per saltare le qualificazioni, avrà dalla sua parte, oltre alla superficie a lei prediletta, anche il pubblico italiano, che potrebbe trascinarla verso il successo che manca ormai da fine febbraio. 18.07 La tennista azzurra arriva da un lungo periodo piuttosto complesso in cui, complice anche un’operazione al piede e una lunga fase di recupero, non è riuscita ad esprimere a pieno il proprio potenziale.🔗 Leggi su Oasport.it

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