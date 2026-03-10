LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Da oasport.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi minuti prende il via il match di doppio tra Errani e Paolini e le coppie Xu e Yang ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells 2026. Le vincenti si sfideranno successivamente con la coppia formata dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic. La partita si può seguire in diretta e sarà possibile aggiornarsi sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:42 Le vincenti dell’incontro troveranno ai quarti di finale la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic. 23:38 In poco meno di un’ora i brasiliani LuzMatos superano DialloKing. Tra pochi minuti l’ingresso in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sfideranno le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. 23:10 Primo parziale concluso in 30 minuti con lo score di 6-2 in favore di Luz e Matos. Si avvicina il momento delle azzurre. 22.19 E’ appena terminato il secondo incontro sul campo 5. PerezSchuurs hanno battuto agilmente HozumiWu per 0-2 (1-6. 2-6). Tra poco comincerà la sfida tra DialloKing e LuzMatos. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini xu yang wta indian wells 2026 in diretta pochi minuti all8217inizio del match
© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Articoli correlati

LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: olimpioniche a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio...

LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio...

Contenuti e approfondimenti su LIVE Errani Paolini Xu Yang WTA Indian...

Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 7-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre sopravvivono al vento e ad un folle 2° set; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini.

errani paolini live errani paolini xuLIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre in campo dopo Diallo/King-Luz/MatosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:10 Primo parziale concluso in 30 minuti con lo score di 6-2 in favore di Luz e Matos. Si avvicina il momento ... oasport.it

errani paolini live errani paolini xuI.Wells, Errani/Paolini a caccia dei quarti: LIVE SuperTennis stanotteSara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana con l'obiettivo di raggiungere i quarti in doppio al BNP Paribas Open, ... sport.tiscali.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.