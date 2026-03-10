LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti prende il via il match di doppio tra Errani e Paolini e le coppie Xu e Yang ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells 2026. Le vincenti si sfideranno successivamente con la coppia formata dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic. La partita si può seguire in diretta e sarà possibile aggiornarsi sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:42 Le vincenti dell'incontro troveranno ai quarti di finale la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic. 23:38 In poco meno di un'ora i brasiliani LuzMatos superano DialloKing. Tra pochi minuti l'ingresso in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sfideranno le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. 23:10 Primo parziale concluso in 30 minuti con lo score di 6-2 in favore di Luz e Matos. Si avvicina il momento delle azzurre. 22.19 E' appena terminato il secondo incontro sul campo 5. PerezSchuurs hanno battuto agilmente HozumiWu per 0-2 (1-6. 2-6). Tra poco comincerà la sfida tra DialloKing e LuzMatos.