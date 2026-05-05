Oggi si svolge il match tra Martina Trevisan e Talia Gibson, valido come primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di tennis. La giocatrice italiana torna a competere in un torneo di livello dopo un periodo di assenza. L’incontro è trasmesso in diretta e sarà aggiornato in tempo reale sul sito. L’evento si tiene sui campi della capitale, con il pubblico presente per seguire le fasi iniziali della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Martina Trevisan e Talia Gibson, valevole come primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di tennis. La tennista azzurra arriva da un lungo periodo piuttosto complesso in cui non è riuscita ad esprimere a pieno il proprio potenziale. La terra rossa di Roma potrebbe essere per lei l’occasione giusta per ribaltare una stagione che per il momento non può essere valutata positivamente e che l’ha vista sprofondare fin al numero 516 del ranking WTA. La fiorentina, che ha potuto contare su una wild card per saltare le qualificazioni, avrà dalla sua parte, oltre alla superficie a lei prediletta, anche il pubblico italiano, che potrebbe trascinarla verso il successo che manca ormai da fine febbraio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenza

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