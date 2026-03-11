LIVE Paolini-Gibson 5-7 6-2 1-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | si fa dura per l’azzurra nel 3° set

Durante la partita di Indian Wells, Paolini ha perso il primo set 5-7, ha vinto il secondo 6-2, ma nel terzo si è trovata sotto 1-4. Gibson ha risposto con un colpo di rovescio impressionante, questa volta sulla prima di servizio. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 4-1 No, va beh! Impressionante risposta di rovescio di Gibson, questa volta sulla prima di servizio. Altro break. 15-40 Con il dritto Paolini. Seconda. Vediamo se ci riprova 0-40 Risposta vincente di dritto. Seconda, aiuto! 0-30 Risposta vincente di rovescio. Ha messo la prima in campo Paolini, ma ha subito l’entrata vincente della potente rivale, che quando colpisce all’altezza della spalla è letale. 0-15 Doppio fallo (2°). 3-1 Impressionante controbalzo di dritto in uscita dal servizio di Gibson. 40-15 Servizio e comodo dritto. 30-15 Lasciata ferma la n.7 del mondo dall’accelerazione dell’australiana con il dritto lungoriga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, 1-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si fa dura per l’azzurra nel 3° set Articoli correlati LIVE Paolini-Gibson 5-7, 4-1, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra non va 4-0, e rimette nel set la rivaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Seconda 40-40 Di nuovo, non abbiamo risposto. LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Toilet break Australia Paolini-Gibson 5-7, 6-2! E allora, con circa 20?... Aggiornamenti e notizie su LIVE Paolini Gibson 5 7 6 2 1 4 WTA... Temi più discussi: LIVE Paolini-Gibson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’emergente australiana sulla strada dei quarti; Gibson-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Paolini-Tomljanovic: highlights Wta Indian Wells. VIDEO; Jasmine, la corsa prosegue: Paolini batte Tomljanovic ed è agli ottavi. LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 4-4 Sotterra la smorzata, 0 il tentativo di smorzata l'azzurra. 40-30 Non ... oasport.it Diretta Live Paolini-Gibson Indian Wells ottavi di finale: subito break nel terzo setDiretta Live della sfida tra Jasmine Paolini e Tania Gibson, match valevole per gli ottavi di finale del torneo Indian Wells. sport.virgilio.it Indian Wells, Gibson-Paolini: un set pari, 7-5, 2-6. Si va al terzo Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavio-cobolli-carlos-alcaraz-novak-djokovic-alex facebook È iniziato il match d’ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Talia Gibson ad Indian Wells! x.com