LIVE Paolini-Gibson 5-7 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurra costretta ad una nuova rimonta

Durante la partita tra Paolini e Gibson a Indian Wells, l'azzurra ha perso il primo set 5-7 e si trova ora a dover rimontare. Intanto, si sta giocando anche il match tra Sinner e Fonseca, con il punteggio di 30-40 e un doppio fallo segnalato. La competizione si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

15-15 Torna a picchiare dentro il rettangolo di gioco Gibson e fa punto. 30-30 Rara chiusura di volo dell'australiana, non l'avevamo ancora vista avanti. Chiudeva prima. 30-0 Alza la traiettoria e ottiene un gratuito di dritto di Gibson, il diciassettesimo. 22:15 Paolini ha brekkato per prima, poi però un assolo della rivale. La bellezza di VENTI, VENTI, VENTI colpi vincenti. Gibson-Paolini 7-5! No, vabbé! Servizio e rovescio in cross fulminante: lezione di tennis! 40-15 NOOO! Impressionante ancora l'australiana! Tiene un ritmo di palla clamoroso, poi sfoggia un'accelerazione di rovescio lungoriga inverosimile! Ma quanto forte tira. 15-15 Che fortuna! Resta in campo per millimetri il candelotto difensivo, poi il punto va a Paolini.