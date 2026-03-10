LIVE Paolini-Gibson 5-7 6-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!
Al torneo di Indian Wells, l’italiana e l’avversaria si sono affrontate in tre set, con l’azzurra che ha vinto il secondo parziale dopo aver perso il primo. La partita, ancora in corso, si avvia verso un set decisivo, dopo che entrambe le giocatrici hanno combattuto duramente. La sfida tra le due atlete prosegue con ritmo intenso, mentre i tifosi seguono con attenzione i momenti chiave dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Toilet break Australia Paolini-Gibson 5-7, 6-2! E allora, con circa 20? di ritardo l’azzurra rimette in piedi la partita, e giocherà il 3° set decisivo del torneo su altrettanti match disputati. 0-40 Assist di Gibson, che adesso sì, vuole giocarlo questo terzo set. 0-30 Con il rovescio Paolini. 0-15 Ha sempre cominciato col gratuito Gibson. 5-2 Tiene il servizio Paolini, in un set che era già vinto. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Risposta nei piedi dell’aussie e punto. 40-30 Vincente pazzesco lungoriga Paolini. 30-30 Fulminante rovescio in cross vincente di Gibson! 30-15 Gratuito di rovescio, meno male! 15-15 Gira lo scambio e fa punto col dritto al volo Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
