LIVE Trevisan-Gibson 4-6 6-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si prende un set senza storia

Al secondo turno del torneo WTA di Roma, la partita tra l’italiana e l’avversaria statunitense ha visto la giocatrice americana vincere il primo set 6-4, mentre la tennista italiana ha conquistato facilmente il secondo set 6-0. La partita è in corso e il punteggio attuale vede Gibson avanti 4-6, 6-0, con il terzo set ancora da giocare. In un punto, Gibson ha ottenuto un vantaggio di 15-40 grazie a un errore della sua avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Prima ad uscire vincente di Gibson. 0-40 Lungo il rovescio lungolinea di Gibson. Subito tre palle break per l’azzurra. 0-30 Ancora un’ottima risposta di Trevisan. Non riesce il colpo in controbalzo all’australiana. 0-15 Fuori il rovescio in uscita dal servizio di Gibson. Ottima la risposta profonda di Trevisan. Gibson comincia ancora al servizio. TERZO SET 6-0 Set senza storia vinto da Trevisan! Gibson alza uno stranissimo campanile difensivo che rimane corto in mezzo al campo. Trevisan si avventa sulla palla e trova il vincente con il dritto inside-out. 40-15 Schiaffo al volo di Trevisan! L’azzurra scende a rete dopo aver condotto lo scambio e chiude con il colpo al volo di dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si prende un set senza storia Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 L’australiana manda a rete il rovescio ad incrociare. Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson 4-5, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel set Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com